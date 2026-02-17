Социолог Антипьев отметил, что около двух третей россиян отмечают Масленицу

Масленица в этом году приходится на период с 16 по 22 февраля. Социологические исследования показывают, что все больше жителей России рассматривают Масленицу не только как традиционный праздник, но и как значимое культурно-историческое событие. Кандидат социологических наук Константин Антипьев в интервью RT отметил, что около двух третей россиян, или примерно 66% населения, отмечают Масленицу. Среди православных этот показатель достигает 77%.

«Масленицу отмечают примерно две трети россиян», — подчеркнул социолог.

По его словам, с середины 2010-х годов количество празднующих Масленицу остается стабильным, однако наблюдается изменение в восприятии этого события. Если раньше большинство россиян видели в Масленице просто праздник, то теперь растет число тех, кто интересуется происхождением обрядов и традиций, рассматривая ее как этнокультурное событие.

Традиционное празднование Масленицы наиболее распространено в регионах с преобладанием русского населения. В других этнических группах есть свои аналоги Масленицы, такие как «Гуканне вясны» у белорусов или «Карга боткасы» у татар, но они отмечают эти праздники скорее символически.

В крупных городах активно проводятся массовые мероприятия под эгидой Масленицы: фестивали, ярмарки и народные гулянья. В малых городах и селах праздник также отмечается, но менее масштабно.