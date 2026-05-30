Соцфонд с 1 июня начнет принимать заявки на новую семейную выплату

Некоторые категории россиян с 1 июня получат право на новую семейную выплату. Об этом РИА «Новости» сообщила член комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Екатерина Стенякина.

Право на выплату получат работающие родители, воспитывающие двух и более детей, если среднедушевой доход семьи не превышает полутора прожиточных минимумов в регионе.

Также выплата распространится на семьи с детьми до 18 лет, а при их очном обучении — до достижении 23-летнего возраста. Размер пособия будет зависеть от величины НДФЛ, уплаченного работающими родителями за прошлый год.

Ранее доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин напомнил, что в некоторых регионах России ввели дополнительные выплаты для пар, которые вместе прожили много лет.