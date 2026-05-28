Экономист Балынин напомнил о дополнительных выплатах за долгий брак

В некоторых российских регионах введены дополнительные выплаты для пар, которые прожили вместе много лет. Подробнее рассказал доцент Финансового университета при Правительстве России Игорь Балынин в беседе с RT .

По его словам, в Москве размер выплаты зависит от длительности брака.

«Единовременная выплата семьям юбиляров супружеской жизни в связи с 50-летним юбилеем — 29 651 рубль, 55-летним юбилеем — 37 062 рубля, 60-летним юбилеем — 37 062 рубля, 65-летним юбилеем — 44 473 рубля, 70-летним юбилеем — 44 473 рубля», — отметил эксперт.

В Санкт-Петербурге размер выплаты зависит от числа лет юбилея совместной жизни и места проживания. Если же один из супругов зарегистрирован в Ленинградской области, суммы вдвое меньше.

Специалист отметил, что опыт регионов, где есть меры поддержки таких пар, может быть полезен и для других субъектов России.