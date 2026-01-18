Соцфонд назначил вторую пенсию ветеранам блокадного Ленинграда

Более тысячи обладателей знака «Жителю блокадного Ленинграда» будут получать дополнительную пенсию. Об этом сообщила пресс-служба Социального фонда России.

С октября 2025 года такой статус присваивается в упрощенном порядке без учета продолжительности пребывания в условиях блокады.

«Благодаря этому еще больше граждан получили право на различные льготы, в том числе более тысячи ветеранов, которым Социальный фонд назначил дополнительную пенсию», — указали в фонде.

Вторую пенсию по инвалидности, помимо страховой по старости, ветераны-блокадники смогут получить без обращения куда-либо. Помимо этого, они имеют право на ежемесячную денежную выплату в соответствии с федеральным законом о ветеранах и дополнительное ежемесячное материальное обеспечение по указу президента.

Ранее стало известно, что в России проиндексируют более 40 пособий и компенсаций. Коэффициент составит 5,6%.