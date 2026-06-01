Соцфонд начал прием заявлений на новую семейную выплату

Социальный фонд России с 1 июня начал принимать заявления граждан с двумя и более детьми на новую семейную выплату. Об этом сообщили в пресс-службе фонда.

Родители могут обратиться за новым пособием через «Госуслуги», клиентские службы МФЦ и СФР. Для этого необходимо подать заявление, остальные данные фонд соберет самостоятельно.

Некоторые документы нужно представить отдельно, например, сведения о доходах от силовых ведомств или выданные за границей свидетельства о рождении и браке.

На выплату претендуют работающие родители, а также попечители, опекуны или усыновители, воспитывающие двух и более детей до 18 лет или до 23 лет, если ребенок учится на дневном отделении. Льготу одобрят, если в 2025 году доход на одного члена семьи не превышает полтора прожиточного минимума по региону.

В случае положительного решения по выплате налог с доходов семьи в течение 12 месяцев удержат в полном размере, а затем пересчитают по ставке шесть процентов. Разницу вернут родителям. Право на льготу есть у обоих родителей при условии уплаты НДФЛ.

Доцент Финансового университета Игорь Балынин напоминал, что в ряде регионов России ввели дополнительные выплаты для пар, которые прожили много лет вместе.