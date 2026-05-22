Соцфонд начал пересматривать отказы в пособиях для многодетных семей

Социальный фонд начал автоматический пересмотр отказов в едином пособии для многодетных семей, которые вынесли из-за превышения доходов. Об этом сообщила пресс-служба СФР.

Пособие назначат без каких-либо действий со стороны родителей, если отказ противоречит новым правилам. Уведомления о решении начнут приходить на портал «Госуслуги» уже 22 мая.

«Семьям, которые раньше не проходили по условиям оформления из-за превышения доходов, будет установлена выплата в размере 50% регионального прожиточного минимума. В среднем по России сегодня это 9,2 тысячи рублей на ребенка», — пояснили в Соцфонде.

Новые правила оформления единого пособия вступили в силу с 22 мая. Многодетные семьи теперь могут сохранить поддержку, если при продлении выплат их доходы не более чем на 10% превышают установленный предел.

Также изменились правила назначения и продления единого пособия для мигрантов. Теперь для получения выплат иностранцам нужно проживать на территории России в статусе гражданина не менее пяти лет.