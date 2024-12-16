Сотрудница морга из Новосибирска призналась в чувствах к умершему клиенту

Shot: сотрудница морга в Сибири влюбилась в умершего, но вышла замуж за живого

Сотрудница морга из Новосибирска в своих соцсетях призналась в чувствах к умершему клиенту. Об этом сообщил Telegram-канал Shot .

Девушка готовит к погребению тела в морге: бальзамирует и наносит макияж. Однажды к ней привезли тело 25-летнего молодого человека, который покончил жизнь самоубийством. Она стала общаться с ним, рассказывать о себе. Со временем ее стало интересовать, как жил покойный, девушка даже написала стихотворение в память о нем.

«Так вышло, что он — человек, для которого особое место в моем сердце. Единственный усопший, для которого стали исключением мои чувства», — поделилась 26-летняя жительница Новосибирска в соцсетях.

По словам девушки, она сутками пребывала в депрессии и не могла даже сосредоточиться на работе. Но через два месяца преодолела себя и вышла замуж за живого человека.

В ноябре житель Таганрога похоронил чужую женщину, по ошибке приняв ее за жену.