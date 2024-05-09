Сотруднику телеканала пригрозили штрафом за «хард-бас» в эфире с парада Победы | 360°

Общество 09 мая 2024, 22:03 Сотруднику телеканала пригрозили штрафом за «хард-бас» в эфире с парада Победы Звукорежиссера «Москвы 24» могут наказать за речитатив во время эфира с парада Freepik

Читать 360 в

Звукорежиссера телеканала «Москва 24» могут оштрафовать за накладку в прямом эфире во время трансляции парада Победы. Об этом РИА «Новости» сообщил руководитель АО «Москва Медиа» Игорь Шестаков.

Корреспондент в прямом эфире проверяла микрофон перед включением речитативом песни группы «Школа колбасы». После этого трансляция продолжилась в обычном режиме. Журналистка не знала, что в этот момент ее микрофон вывели в прямой эфир трансляции парада Победы и произнесла «раз-раз-раз, это хард-бас».

Реклама

«Поскольку шесть часов прямого эфира, где-то произошла накладка <…> А ее за что наказывать, она разминалась перед включением», — сказал Шестаков.

Он предположил, что звукорежиссеру может грозить штраф.

Утром 9 мая зрителям кабельных каналов в Одесской области показали парад Победы на Красной площади. Украинские СМИ связали происходящее с хакерским взломом ТВ.