Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды престижной премии «Медиа-Менеджер России»
Два сотрудника «Вечерней Москвы» стали лауреатами XXVI Национальной премии в области медиабизнеса «Медиа-Менеджер России». Главный редактор «Московского журнала. История государства Российского» Анна Грушина и арт-директор «Вечерней Москвы» Александр Костриков получили престижную награду.
Премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в 2000 году для популяризации значимых достижений в медиасфере. Ее символом стала чайка, парящая над волной. За 26 лет существования премии менялись номинации и миссия — чествовать людей в отрасли, на которых нужно равняться.
Анна Грушина награждена за вклад в сохранение и популяризацию истории и культуры столицы на страницах «Московского журнала». Она отметила, что в январе будет праздновать 60 лет непрерывного стажа в профессии. Анна Грушина призвала молодых коллег быть осторожными с тем, что они говорят и пишут, так как слово — это мощное оружие.
Александр Костриков получил награду за создание новой визуальной экосистемы бренда и арт-решения для реструктуризации печатных изданий «Вечерней Москвы». Он подчеркнул, что газетное дело не терпит «временщиков» и требует осознанного подхода.
Звание лауреата Национальной премии «Медиа-Менеджер России» присуждается топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте.