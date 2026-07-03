Сотрудники «Вечерней Москвы» получили награды престижной премии «Медиа-Менеджер России»

Премия «Медиа-Менеджер России» учреждена в 2000 году для популяризации значимых достижений в медиасфере. Ее символом стала чайка, парящая над волной. За 26 лет существования премии менялись номинации и миссия — чествовать людей в отрасли, на которых нужно равняться.

Анна Грушина награждена за вклад в сохранение и популяризацию истории и культуры столицы на страницах «Московского журнала». Она отметила, что в январе будет праздновать 60 лет непрерывного стажа в профессии. Анна Грушина призвала молодых коллег быть осторожными с тем, что они говорят и пишут, так как слово — это мощное оружие.

Александр Костриков получил награду за создание новой визуальной экосистемы бренда и арт-решения для реструктуризации печатных изданий «Вечерней Москвы». Он подчеркнул, что газетное дело не терпит «временщиков» и требует осознанного подхода.

Звание лауреата Национальной премии «Медиа-Менеджер России» присуждается топ-менеджерам медиа, рекламной и PR-индустрии за профессионализм, новации в управлении и неординарный подход в менеджменте.