Сотрудники «Мособлгаза» отработали алгоритм действий на учениях в Мытищах

Действия при получении от жителей жалобы на запах газа отработали сотрудники мытищенского филиала «Мособлгаза». Учения проходили в селе Марфино.

Начальник аварийно-диспетчерского участка Катуаровской РЭС Алексей Живалевский объяснил, что последовательность действий в ситуации, когда пахнет газом, но приборы ничего не фиксируют, известна уже давно. Сначала газовщики проводят буровой осмотр трассы и берут пробы воздуха. В результате определяется место утечки.

После обнаружения загазованности специалисты «Мособлгаза» огораживают это место от посторонних, чтобы избежать возгораний. Перекрываются также подъезды транспорта.

На место аварии приезжает начальник РЭС, который руководит устранением последствий. Участие в ликвидации принимают специалисты службы защиты и ремонта подземных газопроводов, а также работники «Водоканала», «Россети» и «Теплосети». Все эти действия были успешно отработаны на учениях.

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