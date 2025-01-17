Сотрудник РАН Кулагин: остановка «Турецкого потока» приведет к новому кризису

Руководитель отдела исследования энергетического комплекса мира и России Института энергетических исследований РАН Вячеслав Кулагин в беседе с телеканалом «Звезда» заявил, что остановка газопровода «Турецкий поток» неминуемо приведет к кризису.

Собеседник считает, что больше всего выгоды от остановки трубопровода получат Соединенные Штаты.

«„Турецкий поток“ это жизненно важная артерия для Европы сегодня. Остановка других маршрутов создала бы сложные условия для газоснабжения Европы», — сказал он.

Кулагин отметил, что Турция стремится стать ключевым игроком на газовом рынке. Для страны это вопрос стратегической важности.

Ранее сообщалось, что Украина попыталась нанести удар по инфраструктуре компрессорной станции «Русская» в Краснодарском крае, которая обеспечивает подачу газа по «Турецкому потоку».