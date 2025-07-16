Сотрудник НТИ Воронин заявил, что штраф за передачу номера поможет в борьбе с мошенничеством

По словам заместителя директора по трансферу технологий Центра компетенций НТИ на базе МГУ имени М.В. Ломоносова Тимофея Воронина, штраф за передачу номера может быть эффективным средством борьбы с мошенничеством. Однако для этого необходим постоянный мониторинг, сообщил он RT .

Тимофей Воронин пояснил, что цель такого штрафа — борьба с людьми, которые сдают свои сим-карты в аренду или продают их мошенникам. Для эффективности этой меры важно определить, какие инструменты позволят быстро выявлять факт передачи сим-карты другому лицу.

Также необходимо учитывать ситуации, когда сим-карты передаются между родственниками. В таких случаях важно более детально подходить к вопросам санкций, заключил собеседник.