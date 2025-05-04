Сотрудник ФСИН остался без премии за продажу выданных ему билетов на концерт
Сотрудника ФСИН лишили премии после того, как выяснилось, что он якобы продал билеты на концерт ко Дню России через интернет-сервис. Об этом сообщили в «РИА Новости».
В 2023 году работникам ФСИН предложили билеты на праздничный концерт на Красной площади, при этом было условие: если человек их получает, то он обязан пойти. В ходе проверки нашли сотрудника, который разместил объявление о продаже четырех именных билетов.
Ему сделали выговор и лишили премии почти в девять тысяч рублей. В ведомстве посчитали, что такие действия подорвали авторитет службы, а билеты могли бы достаться тем, кто действительно хотел пойти.
Сам сотрудник с наказанием не согласился и подал в суд. Он объяснил, что взял билеты для себя и родственников, но в последний момент не смог пойти на концерт по семейным причинам и отдал билеты другу бесплатно. По словам работника, объявление он не размещал. В суде он попросил отменить взыскание, вернуть премию и выплатить 300 тысяч рублей за моральный ущерб. Суд отказал ему в удовлетворении иска, и в марте решение вступило в силу.
Ранее во ФСИН состоялась церемония награждения победителей КВН среди заключенных. На конкурсе оценили выступления из 80 территориальных органов ведомства.