Сотрудник фонда «Дети наши» Строганова отметила, что органы опеки заинтересованы в сохранении семей с детьми

Программный директор фонда «Дети наши» Светлана Строганова рассказала «Известиям» , что семьи, оказавшиеся на грани того, чтобы временно отдать ребенка в детский дом, могут найти организации, которые помогут им преодолеть трудности.

По ее словам, зачастую причины, по которым детей временно отправляют в учреждения интернатного типа, не всегда оправданны. Строганова рекомендует при возникновении серьезных проблем предпринять следующие шаги: найти благотворительные фонды помощи семьям с детьми в своем регионе; обратиться в центры помощи семье и детям, которые иногда предоставляют услуги по размещению детей с родителями; получить бесплатную социальную, психологическую и юридическую онлайн-помощь; попросить совета у органов опеки, объяснив, что разлучаться с ребенком не хочется.

Строганова подчеркнула, что органы опеки заинтересованы в сохранении детей в семьях, так как это один из их ключевых показателей эффективности. Если у родителей есть желание сохранить детей в семье, помощь найти можно.