Сотовую связь в России будут ограничивать по требованию ФСБ

Путин подписал закон о приостановке сотовой связи по требованию ФСБ

Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг абонентам по требованию ФСБ. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов .

Поправки внесли в закон «О связи». Теперь оператор обязан приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов федеральной службы безопасности.

Там появился новый пункт, который касается взаимодействия компаний с клиентами.

«Оператор связи не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору услуг связи, если оно связано с выполнением требований федеральной службы безопасности», — уточнили в документе.

Поправки подготовило правительство России и внесло в Госдуму в ноябре 2025 года. Депутаты приняли законопроект 17 февраля, а 18 февраля его одобрил Совет Федерации.