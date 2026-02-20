Сотовую связь в России будут ограничивать по требованию ФСБ
Путин подписал закон о приостановке сотовой связи по требованию ФСБ
Президент России Владимир Путин подписал закон, который обязывает операторов связи приостанавливать оказание услуг абонентам по требованию ФСБ. Документ опубликовали на официальном портале правовых актов.
Поправки внесли в закон «О связи». Теперь оператор обязан приостановить оказание услуг связи при поступлении требований от органов федеральной службы безопасности.
Там появился новый пункт, который касается взаимодействия компаний с клиентами.
«Оператор связи не несет ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по договору услуг связи, если оно связано с выполнением требований федеральной службы безопасности», — уточнили в документе.
Поправки подготовило правительство России и внесло в Госдуму в ноябре 2025 года. Депутаты приняли законопроект 17 февраля, а 18 февраля его одобрил Совет Федерации.