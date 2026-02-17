Госдума приняла закон об отключении связи по требованию ФСБ

Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому операторы будут отключать связь по требованию ФСБ. Об этом сообщил ТАСС .

Случаи, когда операторов обяжут отключать связь, определит правительство. Если президент Владимир Путин подпишет документ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.

Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в ноябре. В первом чтении документ приняли в конце января.

Авторы инициативы предложили внести изменения в закон «О связи». Согласно документу, операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если отключение произошло по требованию ФСБ.

Ранее в России начали временно ограничивать работу сим-карт, если владелец вернулся из-за границы. Период охлаждения длится 24 часа, это нововведение помогает бороться с атаками БПЛА. Для разблокировки услуг необходимо подтвердить личность через кол-центр или ссылку.