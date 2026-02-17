Госдума приняла закон об отключении связи по требованию ФСБ
Депутаты Госдумы приняли во втором и третьем чтении законопроект, согласно которому операторы будут отключать связь по требованию ФСБ. Об этом сообщил ТАСС.
Случаи, когда операторов обяжут отключать связь, определит правительство. Если президент Владимир Путин подпишет документ, он вступит в силу через 10 дней с момента опубликования.
Законопроект внесли в Госдуму на рассмотрение в ноябре. В первом чтении документ приняли в конце января.
Авторы инициативы предложили внести изменения в закон «О связи». Согласно документу, операторы не будут нести ответственность за перебои в работе сети, если отключение произошло по требованию ФСБ.
Ранее в России начали временно ограничивать работу сим-карт, если владелец вернулся из-за границы. Период охлаждения длится 24 часа, это нововведение помогает бороться с атаками БПЛА. Для разблокировки услуг необходимо подтвердить личность через кол-центр или ссылку.