Сотня Екатерин исполнит песню «Катюша» во Владивостоке

Во Владивостоке сотня девушек с именем Екатерина исполнит песню «Катюша» в кампусе Дальневосточного федерального университета 6 мая. Об этом РИА «Новости» сообщили в вузе, отметив, что ДВФУ присоединился к Всероссийской акции «Поем „Катюшу“ вместе».

«В кампусе университета соберутся все участники флешмоба, чтобы накануне празднования 81-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне спеть и вместе с десятками других городов записать на видео легендарную песню военных лет», — сказал собеседник агентства.

С такой инициативой выступил блогер и ведущий Константин Алексеев. К акции уже присоединились Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск и другие города. Сам Алексеев приедет во Владивосток, чтобы записать видеоклип с девушками по имени Екатерина, планируя в будущем включить такие клипы в авторский фильм.

Ранее в Амстердаме легендарная «Катюша» позвучала на площади Дам, где прошла мемориальная акция «Бессмертный полк». В ней участвовали около полусотни человек.