Сослуживцев арестованного Пашаева вызвали из зоны СВО как свидетелей

Несколько сослуживцев арестованного по подозрению в мошенничестве бывшего адвоката Эльмана Пашаева вызвали из зоны специальной операции в Москву для проведения следственных действий. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По предварительным данным, сослуживцы находятся в статусе свидетелей.

«В Москву увезли часть свидетелей, вызвали и сразу увезли. Трех человек как минимум», — отметил источник.

Ранее суд арестовал бывшего правозащитника по обвинению в мошенничестве. По данным следствия, он пообещал предпринимателю Алексею Блиновскому освободить его и супругу от уголовной ответственности за денежное вознаграждение. Бизнесмен согласился на предложение и отправил крупную сумму Пашаеву.

При этом сослуживцы Пашаева заявляли, что давно не видели его на передовой, хотя тот не получал разрешения на отбытие из зоны специальной операции.