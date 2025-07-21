«Соседи не будут в восторге». Россиян могут оштрафовать за бурный секс ночью

Эксперт ЖКХ Бондарь: громкий секс в ночное время может привести к штрафу

Громкие звуки во время интимной близости могут привести к штрафу до трех тысяч рублей. Об этом заявил эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь в комментарии News.ru .

По его словам, соседи вправе подать в суд за нарушение режима тишины. Особенно это касается ночного времени, когда действуют строгие ограничения.

«Ночь, все спят, а у вас страстные моменты — громкие стоны, крики или даже звук кровати, бьющейся об стену. Соседи от такого не будут в восторге», — пояснил Бондарь.

Он уточнил, что за это вполне можно получить штраф или даже судебный иск. Так, в Московской области штрафы достигают трех тысяч рублей.

Эксперт порекомендовал улучшить шумоизоляцию квартиры, чтобы предотвращения конфликтов. Он отметил, что даже простые меры вроде плотных штор или ковра могут решить проблему.

«Иногда помогает просто передвинуть кровать подальше от стены, граничащей с соседями. Или выбрать другое время для проявлений любви», — резюмировал Бондарь.

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