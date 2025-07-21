Юрист Русяев предупредил о возможных штрафах за позирование в виде креста

Юрист Илья Русяев дал комментарий относительно ситуаций с позированием в виде креста с отсылкой к распятию Иисуса Христа. Об этом сообщил News.ru .

По словам эксперта, такие действия могут повлечь штрафы, если сопровождаются ироническими комментариями или иными проявлениями неуважения к религиозной символике.

«Российское законодательство защищает чувства верующих, и публичное воспроизведение образов, связанных с христианскими святынями, требует деликатного отношения», — отметил специалист.

Юрист напомнил, что неприемлемо сочетать иконографию христианства с откровенным насилием или унижающими материалами.