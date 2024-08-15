В СК уточнили причину смерти Навального

СК заявил, что Навальный скончался из-за комбинированного заболевания

Фото: РИА «Новости»

Причиной смерти блогера Алексея Навального стало «комбинированное заболевание». Об этом сообщило Ura.ru со ссылкой на данные СК.

Документы, в которых озвучили выводы о кончине Навального, следователи прислали его супруге Юлии*.

«Причиной смерти указано „комбинированное заболевание“ с сопутствием хронических заболеваний и наличием в трахее золотистого стафилококка», — указали в заключении.

В СК подчеркнули, что это состояние повлекло за собой гипертонический криз, отек сердца и мозга. Телесные повреждения в ведомстве объяснили непрямым массажем сердца и искусственным дыханием.

Навальная уверяла, что ее мужа убили в тюрьме. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков опроверг ее слова и назвал подобные выпады голословными.

Алексей Навальный скончался в ямальской колонии «Полярный волк» 16 февраля. 

* Юлию Навальную внесли в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

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