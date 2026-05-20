Сооснователь Spot Film и Big Black Галин заявил, что бренды теряют доверие из-за неискренности в соцсетях

Медиапредприниматель, сооснователь Spot Film и Big Black Studio Павел Галин заявил, что в современном мире компании создают контент ради скорости и охватов, а не ради смысла. Из-за этого интернет заполняется «цифровым шумом». Об этом написали «Известия» .

Эксперт отметил, что сейчас бренды часто используют паразитирующий контент — публикации, которые строятся на чужих трендах, эмоциях и вирусных форматах, но не создают собственной идеи. Контента стало так много, что он «перестал быть событием и превратился в цифровую пыль».

Особое внимание Галин обратил на использование нейросетей в маркетинге. По его мнению, искусственный интеллект действительно помогает быстро производить контент, однако не способен автоматически выстраивать эмоциональную связь с аудиторией. Он подчеркнул: «Продуктивность и доверие — не одно и то же».

Аудитория распознает неискренность и устает от алгоритмического контента. Бренды теряют доверие не из-за отсутствия мемов, а из-за отсутствия понятной идеи и собственного голоса. Поэтому компаниям важно исследовать аудиторию, работать с позиционированием и использовать тренды лишь как инструмент, а не как основу всей коммуникации.