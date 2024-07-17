Сооснователь Scanderm Соболев: мы создали технологию, которая может распознавать проблемы кожи по фотографии

Специалисты разработали интеллектуальную систему, которая с помощью фотографии может давать оценку состоянию кожи, волос или ногтей. Об этом во время выступления на полях интенсива «Архипелаг» на Сахалине рассказал сооснователь биотех стартап-студии Scanderm Евгений Соболев, написал RT.

Эксперт указал, что в основе технологии лежит искусственный интеллект. Именно он выявляет особенности и недостатки кожи и дает персональные рекомендации.

«Мы не заменяем врача, мы скорее помогаем людям повысить доходимость до врача либо повысить осведомленность о том, что у них происходит»,  — сказал сооснователь стартапа.

Соболев добавил, что стартап имеет самые большие базы данных по кожным болезням.

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