Сооснователь Scanderm Соболев: мы создали технологию, которая может распознавать проблемы кожи по фотографии

Специалисты разработали интеллектуальную систему, которая с помощью фотографии может давать оценку состоянию кожи, волос или ногтей. Об этом во время выступления на полях интенсива «Архипелаг» на Сахалине рассказал сооснователь биотех стартап-студии Scanderm Евгений Соболев, написал RT .

Эксперт указал, что в основе технологии лежит искусственный интеллект. Именно он выявляет особенности и недостатки кожи и дает персональные рекомендации.

«Мы не заменяем врача, мы скорее помогаем людям повысить доходимость до врача либо повысить осведомленность о том, что у них происходит», — сказал сооснователь стартапа.

Соболев добавил, что стартап имеет самые большие базы данных по кожным болезням.