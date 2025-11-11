Сооснователь «Пиар Групп» Мастакова указала на изменения в поисковых системах на фоне развития ИИ

Изменения в поисковых системах, вызванные развитием искусственного интеллекта, меняют подходы к привлечению аудитории. Сооснователь агентства «Пиар Групп» Оксана Мастакова интервью ИА RuNews24.ru подчеркнула, что традиционные методы SEO становятся менее эффективными, так как поисковые системы переходят к синтетическим ответам, генерируемым на основе запросов пользователей.

Мастакова отметила, что пользователи все чаще получают информацию без необходимости перехода на веб-сайты, что отражается в статистике Zero-click search. По ее словам, поисковые системы отдают предпочтение контенту, опубликованному на авторитетных площадках, что повышает шансы на привлечение внимания.

Она также подчеркнула важность демонстрации экспертности и структурированности информации. Публикации должны быть структурированными, с ясными формулировками и оригинальным контентом, что облегчает интерпретацию информации поисковыми алгоритмами.