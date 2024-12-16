Сомнолог Кудинов: синие огни гирлянд замедляют выработку мелатонина и вызывают бессонницу

Мерцание огней гирлянд заставляет мозг обрабатывать получаемую информацию и не дает ему расслабиться. Особенно опасен синий цвет. Он снижает выработку мелатонина, что может привести к проблемам с засыпанием, рассказал сомнолог Павел Кудинов в интервью « Национальной Службе Новостей ».

Специалист отметил, что мерцание огней возбуждает головной мозг, мешая ему сосредоточиться на расслаблении перед сном. Поэтому в это время суток моргающие гирлянды на окнах лучше всего выключать. Оставить можно статичный цвет, за исключением синих оттенков, резюмировал Кудинов.