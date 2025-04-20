Солнце готовит удар. Что принесет россиянам мощная магнитная буря 21 апреля и когда будет следующая

Второй весенний месяц в этом году стал настоящим испытанием для метеозависимых. Вероятна ли мощная магнитная буря 21 апреля 2025 года, рассказали специалисты Института солнечно-земной физики и ИКИ РАН, сообщило издание Ura.ru .

По информации метеорологов, в первой половине дня 21 апреля геомагнитическая активность останется в пределах нормы. Индекс Kp не превысит значения 3. Это означает, что магнитосфера Земли будет стабильной, вероятность магнитной бури не превысит 7%, а вероятность полной тишины в магнитном поле — почти 80%.

Однако ближе к полудню начнутся возмущения. Ученые предупреждают, что к вечеру вероятность второй по силе магнитной бури возрастет до 80%. Причина — крупная корональная дыра на поверхности Солнца, сквозь которую поток солнечного ветра направляется в сторону Земли.

Такие потоки вызывают сбои в радиосвязи, спутниковой навигации и могут повлиять на состояние здоровья метеочувствительных людей.

В российской столице в этот день специалисты спрогнозировали пониженное атмосферное давление — около 747 мм рт. ст., что может спровоцировать головные боли, усталость и снижение концентрации. В Петербурге давление останется в пределах нормы — 759 мм.

Согласно предварительным расчетам, 22 апреля может стать началом новой активной фазы: вероятность магнитной бури возрастет до 85%. Пик геомагнитной активности придется на следующие два дня.

Пять мощных вспышек на солнце произошли и в конце марта.