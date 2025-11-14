«Солнечная ягода требует любви». Россиянам рассказали о северном возделывании винограда

В России следует официально зарегистрировать День вина, появление праздника уже одобрило руководство Липецкой области. Об этом корреспонденту 360.ru Дмитрию Степанищеву на полях Российского винодельческого форума заявил опытный виноградарь Виктор Стадницкий.

Он отметил, что предложил руководству разных субъектов зарегистрировать посвященный виноделию праздник в середине ноября. Винодел не исключил, что в будущем эту инициативу поддержит президент Владимир Путин.

«Липецк первым утвердил День вина в Российской Федерации. Эта винная волна пойдет из Липецка и распространится на все области», — уточнил Стадницкий.

Он рассказал, что руководит школой, в которой люди разных возрастов изучают азы северного возделывания винограда.

«На юге есть своя специфика, а в Липецке надо знать, где и как сажать, как соблюсти все технологии, какие сорта винограда будут адаптированы <… > Солнечная ягода требует любви. Если вы любите — она приживется. Это требует много ухода», — рассказал Стадницкий.

Четвертый Российский винодельческий форум состоялся 12–13 ноября в Москве. На площадке для дискуссий и обмена опытом встретились профессионалы отрасли виноградарства и виноделия. Мероприятие организовали Фонд Росконгресс и Ассоциация «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России» (ФСРО АВВР), соорганизатором стал Россельхозбанк.