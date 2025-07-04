Сокращенный рабочий день по пятницам предложили узаконить

Депутат Нилов внесет в Госдуму законопроект о сокращении рабочего дня в пятницу

Действующее законодательство не запрещает вводить на предприятиях сокращенный рабочий день по пятницам. Группа депутатов во главе с Ярославом Ниловым внесет в Госдуму законопроект о возможности устанавливать укороченную смену при условии условии сохранения общей продолжительности рабочей недели, сообщило РИА «Новости» .

Они разработали поправки к статье 95 Трудового кодекса России, чтобы устранить пробел в законодательстве. До сих пор сокращение рабочего дня перед выходными при пятидневной неделе не было ни предусмотрено, ни запрещено. Многие работодатели уже устанавили сокращенную смену по пятницам, сохранив недельную норму выработки в 40 часов.

«Законопроектом предлагается внести изменение <…>, согласно которому накануне выходных дней продолжительность рабочего дня или смены при пятидневной рабочей неделе уменьшается на один час при сохранении установленной нормы рабочего времени», — сообщили авторы инициативы в пояснительной записке.

В будущем Россия может перейти на четырехдневную рабочую неделю, допустила депутат Светлана Бессараб. Подобный эксперимент запустили в Польше.