Депутат Бессараб сообщила, что в будущем Россия может перейти на «четырехдневку» по примеру Польши

Член комитета Госдумы по труду, соцполитике и делам ветеранов Светлана Бессараб в беседе с ИА НСН сообщила, что Россия со временем может перейти на четырехдневную рабочую неделю.

Однако сейчас это невозможно из-за наличия непрерывно действующих предприятий, график которых сложно изменить. Тем не менее, многие работодатели уже вводят дополнительные выходные или сокращенные дни для своих сотрудников.

Портал The Warsaw сообщил, что в Польше с 30 июня начинается эксперимент по введению четырехдневной рабочей недели без потери зарплаты. В нем смогут принять участие государственные учреждения, предприниматели, фонды и профсоюзы в течение ближайших 15–18 месяцев.

Светлана Бессараб уверена, что и Россия в какой-то момент придет к подобной модели.