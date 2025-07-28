Сокращение продолжительности рабочего дня спрогнозировали в России

Во второй половине нынешнего года продолжительность рабочего дня россиян может сократиться до семи часов. Об этом «Газете.ru» сообщил вице-президент «Опоры России» Дмитрий Пищальников.

По его словам, это на 12 минут меньше, чем в настоящее время. Пищальников уточнил, что сокращение рабочего дня связано со снижением производства и спроса, а также замедлением экономики.

Компании сталкиваются с недозагрузкой мощностей, дефицитом кадров и уменьшением продаж, несмотря на сокращение потребности в трудовых ресурсах.

Эксперт считает, что необходимы меры для упрощения регуляций, налоговых льгот, переподготовки кадров и повышения производительности. Также важны инфраструктурные проекты, субсидии и снижение ставки Центробанка для стимулирования инвестиций.

Ранее стало известно, что половина россиян вынуждена работать в отпуске из-за нехватки денег.