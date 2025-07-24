Опрос KP.RU: больше половины россиян вынуждены работать в отпуске из-за нехватки денег

Даже летом многие россияне не могут позволить себе полноценный отдых. Результаты опроса сайта KP.RU показали, что 56% респондентов продолжают работать даже во время отпуска. Президент Конфедерации труда России Борис Кравченко считает, что основная причина такого трудоголизма — это сложная экономическая ситуация в стране. Из-за дефицита кадров и невысокого уровня заработной платы многие вынуждены работать в отпуске.

По словам эксперта, недавно наблюдавшийся рост зарплат замедляется, и многие работники не рассчитывают на повышение. Это заставляет их искать дополнительную работу или соглашаться на ненормированный рабочий день.

Кравченко подчеркнул важность полноценного отдыха для здоровья и производительности труда. Он напомнил, что трудовое законодательство предусматривает право на отпуск, и никто не может заставить человека работать в это время.