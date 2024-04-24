Союз пассажиров России: люди могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете | 360°

Общество 24 апреля 2024, 14:57 Союз пассажиров России: люди могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в самолете

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Председатель Союза пассажиров России Кирилл Янков в беседе с ИА НСН сообщил, что люди могут рассчитывать на компенсацию из-за духоты в салоне самолета. Как пояснил эксперт, для этого нужно обратиться в полицию по телефону, а уже после идти в суд.

Самое главное — зафиксировать температуру в воздушном судне.

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«Надо не экономить в случае, если в салоне становится слишком душно. Более того, надо наказывать авиакомпании, если они не поддерживают нормы температуры в салоне», — добавил Янков.

Ранее СМИ писали, что Росавиация и Ространснадзор потребовали от авиаперевозчиков исключить нахождение пассажиров в самолете при высокой температуре в салоне.