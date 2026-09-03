Соискателям посоветовали искать работу через рекрутеров и профессиональные связи

Автоматические фильтры резюме могут отсеивать квалифицированных специалистов еще до того, как их анкеты увидит рекрутер. HR Business Partner и Senior Recruiter Анна Горбушина рекомендовала соискателям не ограничиваться откликами на сайтах вакансий, сообщает RuNews24.ru .

Горбушина отметила, что искусственный интеллект помогает рекрутерам обрабатывать сотни откликов и исключать неподходящие анкеты. Проблема возникает, когда алгоритм становится первым и решающим этапом отбора.

По словам эксперта, для вакансий формируют формальный портрет кандидата с требованиями к опыту и навыкам. Специалист может быть перспективным, но не пройти фильтр из-за несоответствия заданным критериям. В результате кандидаты подстраивают резюме под ключевые слова и теряют возможность полноценно показать опыт.

«Хорошие специалисты могут выбывать еще до того, как их резюме увидит HR», — сказала Горбушина.

Эксперт посоветовала описывать в резюме не только результаты в цифрах, но и контекст: проблему, действия и итог работы. Также стоит объяснять работодателю, какую задачу способен решить кандидат.

Горбушина рекомендует напрямую связываться с рекрутерами и нанимающими руководителями через профессиональные сообщества и социальные сети. Для поиска работы достаточно основной версии резюме и одной-двух дополнительных для смежных направлений, а при отказах следует оценить всю стратегию поиска.