Сохраняйте бдительность. Россиянам объяснили, чем опасны секретные чаты в мессенджерах

Секретные чаты в Telegram создавались для конфиденциальной переписки, но мошенники используют их, чтобы скрыть свой цифровой след. Об этом RT рассказал член комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи, федеральный координатор партийного проекта «Цифровая Россия» Антон Немкин.

«В руках мошенников эта функция превращается в способ маскировки цифрового следа: жертва не видит страну регистрации, дату создания аккаунта или предыдущие имена, а это важные индикаторы подлинности собеседника», — отметил парламентарий.

Злоумышленники создают образ «надежного» контакта, что позволяет им успешно манипулировать доверием пользователей.

По его мнению, секретные чаты позволяют скрывать важную информацию, что противоречит усилиям разработчиков мессенджера по обеспечению прозрачности и безопасности общения. Депутат также подчеркнул, что без возможности доступа к информации пользователь оказывается в уязвимом положении, поскольку лишается инструментов для независимой оценки рисков.

«Стоит настороженно относиться к неизвестным контактам, даже если они ведут общение вежливо и дружелюбно», — добавил Немкин.

Ранее в МВД раскрыли необычные мошеннические схемы для кражи данных. Даже приложение, отслеживающее питание или физическую активность, может распространять вредоносное программное обеспечение.