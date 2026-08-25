Сохранение сильного сотрудника назвали более выгодной опцией для бизнеса, чем поиск нового специалиста

Стоимость замены ключевых сотрудников может достигать от 50 до 200% их годового дохода. Об этом «Известиям» рассказала председатель совета директоров АО ХК «Сибирский деловой союз», член совета директоров КАО «Азот» Анастасия Горелкина.

Эксперт подчеркнула, что для бизнеса сохранение сильного сотрудника часто оказывается экономически выгоднее, чем поиск нового специалиста. При увольнении компания теряет накопленные сотрудником знания о клиентах, продуктах, технологиях и внутренних процессах. Кроме того, работодатель вынужден нести расходы на поиск кандидата, его адаптацию и обучение, а также учитывать период низкой производительности новичка.

В связи с этим эффективная стратегия удержания персонала должна включать прозрачную постановку целей и понятную оценку вклада каждого сотрудника. Компании необходимо предоставлять возможности для обучения, вовлекать людей в сложные проекты и признавать их результаты. Качественная обратная связь от руководства и предоставление достаточного уровня самостоятельности также являются ключевыми факторами для удержания ценных кадров.