Собственникам жилья дали советы, как подготовиться к общему собранию

Общее собрание собственников (ОСС) влияет на содержание дома, расходы жильцов, ремонт общего имущества и работу управляющей организации. Поэтому подготовиться к нему важно сразу после получения уведомления, а не в день голосования, пишет Ura.ru .

Уведомление должно поступить не позднее чем за десять дней до собрания. В нем должны быть указаны инициатор, форма проведения, дата, время и место либо период голосования, повестка и порядок ознакомления с материалами. Следует проверить, опубликовано ли сообщение в ГИС ЖКХ, а также соответствует ли способ уведомления решению, ранее принятому в доме.

Если нет даты, адреса, формы голосования или списка вопросов, надо направить инициатору письменный запрос на уточнение. В повестке каждый вопрос должен быть конкретным и понятным, например, «утвердить ремонт кровли по смете на такую-то сумму». Важно сопоставить тему с компетенцией общего собрания: собственники вправе решать вопросы управления домом, общего имущества и расходов, предусмотренные Жилищным кодексом.

Собрание не может принимать решения по вопросам, которых нет в повестке, или менять ее содержание во время голосования.

Перед ОСС нужно составить список вопросов инициатору и заранее определить позицию по каждому пункту. С собой надо взять паспорт, документ о собственности или сведения о помещении, а при голосовании через представителя — доверенность. Уведомление, материалы и заполненный бюллетень следует сохранить.