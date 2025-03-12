Собянин рассказал, какой будет станция метро «Бульвар Генерала Карбышева»

Новую станцию Рублево-Архангельской линии метро — «Бульвар Генерала Карбышева» в Москве посвятят различным направлениям работы инженерных войск. Об этом в Telegram-канале сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

По его словам, это будет отражено при оформлении павильонов выхода и входа со станции. В отделке будут преобладать белые и светло-серые тона, а название станции выделят на контрастном фоне крупными буквами.

«Художественные барельефы разместим на колоннах платформы. Главную роль сыграет свет — светодиодные конструкции подчеркнут детали интерьера и обеспечат комфортное освещение», — написал градоначальник.

В настоящий момент станция готова на 43%. Метростроители возводят основные монолитные конструкции оборотных тупиков и станционного комплекса.

Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Звенигородская».