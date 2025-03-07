Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Звенигородская»
Станцию «Звенигородская» выполнят в монохромных цветах
Станцию «Звенигородская» Рублево-Архангельской линии метро Москвы сделают монохромной. О визуальной концепции рассказал мэр Сергей Собянин в Telegram-канале.
«Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными», — написал градоначальник.
В центре установят белые колонны, которые плавно перейдут в своды над зоной ожидания поездов. Также на станции появятся светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.
Готовность «Звенигородской» составляет 33%, отметил Собянин. Специалисты уже завершили проходку перегонных тоннелей до «Бульвара Генерала Карбышева».
Накануне дептранс Москвы сообщил и появлении в метро круглых желтых табличек. Они оповестят пассажиров о предстоящем ремонте эскалатора. Первый такой знак уже появился на станции «Чеховская».