Стало известно, как будет выглядеть станция метро «Звенигородская»

«Основная часть платформы будет светлой, а путевые стены — темными», — написал градоначальник.

В центре установят белые колонны, которые плавно перейдут в своды над зоной ожидания поездов. Также на станции появятся светодиодные светильники с рассеивающим эффектом.

Готовность «Звенигородской» составляет 33%, отметил Собянин. Специалисты уже завершили проходку перегонных тоннелей до «Бульвара Генерала Карбышева».

Накануне дептранс Москвы сообщил и появлении в метро круглых желтых табличек. Они оповестят пассажиров о предстоящем ремонте эскалатора. Первый такой знак уже появился на станции «Чеховская».