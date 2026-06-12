Собянин поздравил ветерана Великой Отечественной войны Колосова со 100-летием

Мэр Москвы Сергей Собянин в День России поздравил со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны и педагога Владимира Колосова. Об этом он сообщил на платформе «Макс» .

Градоначальник отметил, что Колосов работал в системе образования Москвы более 70 лет — трудился военруком, учителем географии и преподавателем начальной военной подготовки. Последнее место работы он оставил только в 98 лет.

«Материалы, собранные учениками во время экспедиций по местам боевой славы, стали экспонатами музея „Бухенвальдский набат“. Под руководством Колосова школьные команды успешно выступали в играх „Зарница“. Почти четверть века Владимир Михайлович руководил шахматным клубом „Белая ладья“», — добавил мэр.

Юбиляр много путешествует, продолжает активный образ жизни, болеет за петербургскую футбольную команду «Зенит».

Неделю ветеран войны Галина Яковлева отметила 100-летие в Можайске.