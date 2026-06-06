Ветеран войны Галина Яковлева отметила 100-летие в Можайске

Жительница Можайска, ветеран Великой Отечественной войны Галина Константиновна Яковлева 3 июня отметила вековой юбилей. С юбилеем ее поздравили представители органов власти и передали персональные обращения от руководителей страны, региона и округа.

3 июня в Можайском округе поздравили со 100-летием ветерана Великой Отечественной войны Галину Константиновну Яковлеву. Поздравительный адрес от президента России Владимира Путина, губернатора Московской области Андрея Воробьева, главы Можайского округа Дениса Мордвинцева и председателя Совета депутатов Василия Овчинникова юбиляру передал заместитель главы муниципалитета Салават Тимиргалин.

Он поблагодарил Галину Константиновну за вклад в Победу и многолетний труд на благо страны, а также пожелал ей крепкого здоровья и благополучия.

«Ваш жизненный путь является примером стойкости, трудолюбия и преданности Родине. Спасибо за все, что вы сделали для нашей страны», — отметил Салават Тимиргалин.

Галина Константиновна родилась в 1926 году в деревне Грачево под Можайском. В годы Великой Отечественной войны она трудилась на заводе в московском районе Перово. До войны предприятие выпускало тракторы, а после перестройки производства перешло на изготовление боеприпасов для фронта. Несмотря на юный возраст и небольшой рост, девушке доверили работу на американских станках. Чтобы выполнять производственные задачи, ей приходилось стоять на специальных подставках.

Военное время запомнилось не только тяжелым трудом. В период, когда продовольственные нормы были значительно сокращены, Галина Константиновна отправилась в родную деревню, чтобы передать продукты семье. Там она оказалась на оккупированной территории. Немецкие войска согнали жителей нескольких населенных пунктов, включая Грачево, Отяково, Митинку и Язево, в одно здание и подожгли его. Людей спасло наступление советских частей, которые успели освободить пленников. Позднее Галине Константиновне был присвоен статус несовершеннолетней узницы.

О победе в мае 1945 года она узнала прямо на производстве. Начальник цеха объявил работницам об окончании войны и вручил заслуженные награды.

«Заканчивайте работу, поезжайте по домам!» — такими словами, по воспоминаниям Галины Константиновны, встретили работников известие о Победе.

За труд в годы войны она была награждена медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной войне».

После войны Галина Яковлева связала свою жизнь с железной дорогой. Она работала в Голицыно, где познакомилась с будущим супругом, уроженцем Иркутска. Первое время молодая семья жила в железнодорожном вагончике, который делила с соседями. Позже супруги получили квартиру в Можайске от предприятия. В этом доме ветеран живет и сегодня.

Галина Константиновна воспитала трех дочерей. Сейчас рядом с ней находятся дети и внуки. Несмотря на почтенный возраст, юбиляр сохраняет бодрость, интерес к жизни и продолжает самостоятельно заниматься домашними делами.