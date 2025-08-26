Собянин ответил на вопрос о переименовании улиц, связанных с Украиной

Власти Москвы не планируют менять названия городских улиц и других объектов, связанных с Украиной. Об этом kp.ru заявил мэр российской столицы Сергей Собянин.

По его словам, действия нынешнего руководства соседней страны не означают, что нужно разорвать связь с народом Украины и менять названия.

«Что касается меня, когда делать нечего будет, я начну „топить“ за переименования. А пока мне хватает проблем и задач», — сказал Собянин.

Градоначальник подчеркнул, что то же самое касается советских наименований.

«Многие помнят историю о попытках переименования станции „Войковская“. Она в честь цареубийцы Петра Войкова. Помните, что получилось? Большинство москвичей сказали: „Нам все равно, кто был Войков. Мы выросли на улице Войковской. Это звук, к которому мы привыкли. Ничего не собираемся переименовывать“», — заключил он.

Ранее стало известно, что новые улицы в Москве могут получить имена героев СВО.