Собиравшую деньги для ВСУ волонтера Россинскую внесли в список террористов

Волонтера Надежду Россинскую*, собиравшую пожертвования для Вооруженных сил Украины, внесли в список террористов и экстремистов России. Обновленный перечень опубликовали на сайте Росфинмониторинга .

«Перечень террористов и экстремистов (включенные). Физические лица: 2. Россинская Надежда Алексеевна*, 08.04.1995 года рождения, город Темиртаур Карагандинской области Республики Казахстан», — указали в ведомстве.

Ранее Свердловский суд Белгорода арестовал девушку по уголовному делу о сборе пожертвований для ВСУ. Сама Россинская* заявила, что помогала только солдатам российской армии и мирным жителям, за что ее данные добавили на сайт «Миротворец».

Ранее в список экстремистов Росфинмониторинга попала бывшая чиновница белгородской администрации Виктория Шинкарук**.

*Внесена в список террористов и экстремистов Росфинмониторинга.

**Признана в России иностранным агентом.