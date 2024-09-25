Бывшую белгородскую чиновницу внесли в список экстремистов

Бывшую сотрудницу белгородской администрации Викторию Шинкарук* и ее сообщника Александра Холодкова внесли в перечень террористов и экстремистов. Их фамилии попали в список Росфинмониторинга .

Им вменили содействие террористической деятельности в интересах украинских кураторов.

«Шинкарук* Виктория Александровна 12.11.1995 года рождения, Никольское Белгородского района Белгородской области. <…> Холодков Александр Алексеевич, 16.06.1986 года рождения, Солодча Ольховского района Волгоградской области», — привели данные в ведомстве.

По имеющимся данным, Шинкарук* и ее сообщник по заданию кураторов из Украины занимались перемещением взрывных веществ в тайники.

Также в список попал Кирилл Брик. В отношении него Центральный окружной военный суд в Екатеринбурге вынес обвинительный приговор за изготовление самодельной взрывчатки.

*Признана в России иностранным агентом