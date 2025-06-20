Собчак обвинили в распространении фейков после видео со спящим Слуцким

Журналистка Ксения Собчак опубликовала видео со спящим на Петербургском международном экономическом форуме главой ЛДПР Леонидом Слуцким. Это старый ролик из Госдумы, заявила «Газете.Ru» замглавы центрального аппарата политического объединения по информационной политике Элеонора Кавшар.

«Ничего общего с реальностью оно не имеет. Неужели на крупнейшем форуме так мало инфоповодов, что Ксении приходится высасывать сенсации из пальца?» — сказала Кавшар.

Она добавила, что хорошие журналисты справляются и без фейков.

Накануне Собчак разместила в своем Telegram-канале «Кровавая барыня» 10-секундное видео со спящим на официальном мероприятии Слуцким с подписью: «Неделя тяжело дается, понимаю».

Ранее экс-президент США Джо Байден принимал участие в заседании Трансафриканского саммита в Анголе и уснул. Кадры с мероприятия распространили в Сети.