Уголовное дело завели против комика Артемия Останина за шутку о ветеране СВО

Уголовное дело завели в Москве по факту оскорбительных высказываний комика Артемия Останина в адрес участника специальной военной операции. Об этом сообщил в Telegram-канале столичный Следственный комитет.
По данным ведомства, в социальных сетях появилась информация о том, что комик Артемий Останин во время выступления негативно высказывался в адрес ветерана спецоперации. Кадры с концерта в Москве опубликовали в Сети.
Следователи завели уголовное дело по статье о возбуждении ненависти либо вражды и унижение человеческого достоинства.
Останин в одном из своих выступлений пошутил о потерявшем ногу из-за мины мужчине, которого он увидел в метро. После этого общественное движение «Зов народа» потребовало проверить артиста на нарушение закона и обратилось с заявлением в правоохранительные органы.
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