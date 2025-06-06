Собакам тут не место. Куда не пустят с домашним питомцем?

Ветеринар Гламаздин объяснил, почему с собаками лучше не ходить на пляж

В России предложили запретить походы на пляж с животными, кроме собак-поводырей. Директор Института ветеринарии, ветеринарно-санитарной экспертизы и агробезопасности Университета РОСБИОТЕХ Игорь Гламаздин в комментарии 360.ru рассказал, чем это обусловлено и почему сам он поддерживает такое предложение.

Во-первых, по его словам, не всем людям может нравиться купаться в одном водоеме с животным или слушать, например, собачий лай. Во-вторых, животные могут быть переносчиками блох или других паразитов.

«Их может быть немного, и они, может быть, даже не специфичны для человека, не могут паразитировать долго, но все-таки могут быть неприятные последствия», — добавил ветеринар.

В-третьих, такая мера может обезопасить самих питомцев от солнечного удара или других подобных проблем со здоровьем, особенно если у них слишком короткая или, напротив, длинная шерсть. В-четвертых, это поможет сохранить экосистему водоемов.

«На водоемах могут быть различные виды птиц, и присутствие собак их испугает. Утки те же. Хотя утки сами по себе тоже не очень приятны для соседства с человеком, но тем не менее», — отметил Гламаздин.

Если же с собакой произошел солнечный удар, ветеринар посоветовал дать ей холодной воды, поместить в прохладное место и как можно быстрее обратиться к специалисту.

Ранее Минэкологии Подмосковья призвало жителей бережно относиться к птицам, живущим на водоемах.