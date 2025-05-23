Минэкологии Подмосковья призвало жителей бережно относиться к птицам на водоемах

Весной на подмосковных водоемах появились первые выводки утят. Минэкологии региона обратилось к жителям с просьбой соблюдать осторожность во время прогулок у воды, чтобы не навредить птицам.

Специалисты рекомендуют выгуливать собак на поводке и в наморднике, избегать шума и не оставлять мусор на берегах. Подкармливать уток не стоит — летом у них достаточно естественного корма.

В Подмосковье обитают редкие виды водоплавающих птиц, занесенные в Красную книгу региона: чернозобая гагара, несколько видов поганок, серый гусь, лебедь-кликун и другие. Нарушение покоя птиц в период выведения потомства может привести к гибели птенцов и разорению гнезд.

Ведомство призывает отдыхающих проявлять ответственность и помогать сохранять экосистему водоемов.