Собака месяц ждала погибшего при пожаре хозяина на пепелище дома в Башкирии

Пожар унес жизнь 62-летнего мужчины в Башкирии, а его собака почти месяц провела на пепелище дома. Об этом сообщила пресс-служба регионального МЧС.
В СНТ «Надежда» 24 марта сгорела одноэтажная дача. При тушении пожарные обнаружили под завалами тело пожилого мужчины. Возле сгоревшего дома до сих пор сидит его собака, пес не уходит с пепелища и преданно ждет хозяина.
Спасатели пытались забрать собаку, но та никого к себе не подпускала. Местные жители приносят животному воду и еду.
В начале апреля скончался кот из Дагестана, получивший известность преданностью умершему хозяину. Он семь лет не покидал могилу хозяина на кладбище.
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