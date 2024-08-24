Семью с 10-месячным ребенком не пустили на самолет в Екатеринбурге

E1.ru: семья с ребенком не смогла улететь из Екатеринбурга из-за документов

Фото: Pixabay

Семья с 10-месячным младенцем не смогла улететь из Екатеринбурга в Москву из-за документов на ребенка. Мать оставила свидетельство о рождении в чемодане, сообщило издание E1.ru.

Мать утверждает, что сотрудники аэропорта на стойке регистрации ввели их в заблуждение и сказали, что документ не понадобится. Женщина убрала бумагу в чемодан и сдала его в багаж.

Пресс-служба «Аэрофлота» привела свою версию произошедшего. Там заявили, что контроль документов обязателен в ходе предполетных процедур.

«Агент по регистрации не сообщала пассажирам, что свидетельство о рождении им больше не понадобиться. Это подтверждается средствами аудиовизуального контроля», — пояснили в авиакомпании.

Пассажир авиакомпании S7 Airlines 19 августа опоздал на свой рейс в Новокузнецк и тайком пробрался в багажный отсек самолета. Мужчина перепутал самолеты и едва не улетел в Норильск.

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