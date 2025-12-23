Снежок будет хрустеть. Москвичам посоветовали готовиться к морозному Новому году

Синоптик Позднякова не исключила снегопад в ночь на 31 декабря в Москве

Декабрь в Москве может закончиться небольшим снегопадом и морозом. Об этом 360.ru заявила метеоролог, главный специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова.

По ее словам, дневная температура 31 декабря в столице будет держаться в районе -10 градусов.

«Не исключено, что в новогоднюю ночь тоже будет небольшой снежок с вечера. Утром температура будет в пределах -12 — -15 градусов в Москве», — подчеркнула специалист.

Синоптик добавила, что этот показатель считается ниже климатической нормы.

«Для конца декабря и начала января среднесуточная температура воздуха должна быть -5 — -6 градусов. Так что нужно готовиться, что морозец будет радовать и снежок под ногами тоже будет хрустеть», — заключила она.

Ранее Позднякова рассказала, что 25 декабря к Московскому региону приблизится теплый фронт, который принесет еще больше снега. В результате в городе образуется снежный покров, который полностью закроет землю.